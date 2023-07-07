Европа доказала: нет хуже новостей, чем хорошие новости

Вообще-то ралли европейских акций остановилось еще в апреле–мае. Но сползание котировок чередуется с такими мощными коррекциями, что многим рост кажется: рост еще не завершился.

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Максимальное закрытие общеевропейского индекса Stoxx 600 в этом году пришлось на 21 апреля, а внутридневной пик – на 19 мая. Полугодие он заканчивал уже заметно ниже, но все равно прибавлял с начала года почти 9%, что позволяло оптимистам верить в продолжение ралли.

В июле им стало сложнее.

На этой неделе от локального пика понедельника до закрытия среды Stoxx 600 потерял 1,3%, а в четверг – еще 2,3%. Общеевропейский индекс закрылся на самом низком уровне с 28 марта, потеряв более $300 млрд капитализации. При этом инвесторы в четверг практически проигнорировали даже такие яркие данные, как неожиданный рост производственных заказов в Германии на 6,4%. Аналитики ждали лишь 1,2%, что выглядело даже оптимистично. В итоге же темпы вышли максимальными с июня 2020 года.

На бычьем рынке такие намеки на возможное восстановление крупнейшей экономики Европы воодушевили бы покупателей, но на этот раз работал принцип «Хорошие новости – плохие новости». Если германский ВВП будет расти, то и преград на пути задирания ставки ЕЦБ будет меньше. И немецкий DAX упал на 2,6%, а французский CAC 40 – на 3,1%.

Это их самое большое падение с 15 марта. Вот только в тот день рынки отыгрывали опасения перерастания банковского кризиса в США в мировой финансовый. Тогда акции в Европе обвалил отказ Саудовского национального банка от дальнейшей поддержки Credit Suisse. Сейчас основной повод для распродаж может показаться не столь сильным. Но спину верблюду, как известно, ломает последняя соломинка, а упало целое бревно – и опять не в Старом Свете. Вышли хорошие данные с рынка труда США, а это для рынков даже более плохие новости, чем растущая Германия. Теперь перспективы денежно-кредитной политики ФРС, протоколы которой еще в среду показались многим слишком «ястребиными», выглядят еще более пугающими.

Согласно данным, опубликованным в четверг ADP, темпы роста занятости в частном секторе США в июне увеличились с 267 тыс. до 497 тыс. в месяц. Это максимум с февраля 2022 года, и он более чем вдвое превышает ожидания аналитиков (228 тыс.).

Отчет от Challenger, Gray & Christmas Inc. показал, что объявленные работодателями США сокращения рабочих мест упали в июне до восьмимесячного минимума. А Минтруда сообщило, что число еженедельных заявок на пособия по безработице выросло на 12 тыс. – до 248 тыс. Это выше прогнозов, но все еще ниже уровней начала июня, когда три недели подряд цифры были выше 260 тыс.

В итоге срочный рынок, по данным CME, повысил подразумеваемую вероятность подъема ставки на заседании ФРС 26 июля до 92,4%. Шансы на то, что ставка будет поднята в следующий раз в ноябре, теперь выросли до 45,2%.

И акции пошли вниз широким фронтом. Все секторы европейского рынка были в минусе. Из 600 бумаг Stoxx 600 лишь 23 остались в плюсе. Инвесторы фиксировали прибыль, которую все еще показывали лидеры этого года – акции компаний, имеющих отношение к путешествиям и отдыху, розничной торговле, индустрии роскоши и другие.

«Совершенно очевидно, что центральные банки Великобритании, Европы и США настроены по-ястребиному, – говорил в четверг Reuters главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. – Если вы добавите сюда еще и идею о том, что Китай не будет способствовать глобальному росту, то выйдет далеко не лучший сценарий для рынков по всему миру.»

