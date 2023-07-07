Центробанки скупают золото

За исключением очередной крупной продажи золота турецким Центробанком, остальные Центробанки в мае продолжали активно скупать драгоценный металл, пишет Zero Hedge, ссылаясь на последние данные Всемирного золотого совета (WGC). Так, главные банки 8 крупных стран увеличили в последнем весеннем месяце свои золотые запасы в общей сложности на 50 тонн. Тем не менее, из-за Центробанка Турции, продавшего 63 тонны драгоценного металла, суммарный золотой запас всех Центробанков в мае снизился на 27 тонн.

Главный банк Турции с марта «портит» картину золотой лихорадки, охватившей Центробанки в последнее время. В марте – мае он продал в общей сложности почти 160 тонн золота. Тем не менее, уверен WGC, эти крупные продажи отражают только динамику местного рынка и никак не влияют на долгосрочную стратегию по отношению к золоту главного банка Турции, заключающуюся в пополнении, а не снижении золотых запасов. По данным Reuters, правительство Турции приостановило в феврале этого года импорт золота в страну, чтобы смягчить негативные последствия для экономики после разрушительных землетрясений.

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Крупнейшим покупателем золота в мае стал Центробанк Польши, увеличивший свои золотые резервы на 19 тонн. В апреле у Национального банка Польши (NBP) тоже были достаточно высокие показатели – 15 тонн. Кстати, главный польский банк возобновил закупки драгоценного металла после некоторого перерыва именно в апреле. NBP закупил в мае максимальный объем золота почти за четыре года, с июня 2019 года, когда его хранилища пополнились почти 100 тоннами. Осенью 2021 года президент NBP Адам Глапинский заявил о намерении купить в 2022 году еще 100 тонн золота, но по какой-то причине планы главного польского банка изменились. Эксперты считают, что возобновление закупок драгоценного металла в апреле текущего года стало первым шагом в выполнении тех планов. Сейчас золотой запас Польши составляет 263 тонны.

После возобновления закупок золота в ноябре 2022 года Народный банк Китая (РВС) увеличил золотые запасы на 144 тонны и довел их до 2092 тонн. Суммарные закупки золота Китаем в 2002-2019 годах составили в общей сложности 1448 тонн, после чего РВС их неожиданно прекратил на целых три года. Впрочем, многие эксперты считают, что главный китайский банк продолжал в это время покупать драгоценный металл, но делал это почему-то тайно. Слухи о том, что в реальности золотой запас Китая значительно превышает официальные показатели, ходят давно. Считается, что Пекин хранит несколько тысяч тонн «неучтенного» золота в Государственном валютном управлении КНР (SAFE). В прошлом году, например, эксперты несколько раз говорили о крупных тайных закупках РВС золота. Остальными крупными покупателями золота в мае стали Центральные банки Сингапура (4 т), России (3 т), Индии, Чехии, Ирака и Киргизии (все купили по 2 тонны).

Вот как объяснили закупки в главном иракском банке: «Покупка осуществлена с целью увеличения запасов золота на фоне нынешней экономической и политической обстановки в мире».

Среди продавцов золота в мае, кроме Турции, отметились Центробанки Узбекистана и Казахстана, продавшие 11 и 2 тонны соответственно. Кстати, оба эти банка были крупнейшими продавцами драгоценного металла и в первом квартале 2023 года.

Несмотря на снижение мировых запасов золота в апреле и мае из-за Турции аппетит Центробанков подавляющего большинства стран к золоту остается стабильно высоким. Напомним, в прошлом году они установили рекорд по закупкам драгоценного металла, а в первом квартале этого года обновили рекорд по закупкам для января-марта. За это время суммарный золотой запас главных банков вырос на 228 тонн. Предыдущий рекорд для первого квартала, установленный в 2013 году, был на 38% ниже.

Суммарные закупки золота Центробанками в 2022 году составили 1136 тонн. Это максимум за 72 года. Кстати, 2022 год стал 13-м годом закупок главными банками золота без перерывов.

Согласно данным 2023 Central Bank Gold Reserve Survey, недавно опубликованным WGC, почти каждый четвертый Центробанк (24%) планирует в ближайшие 12 месяцев увеличить свои золотые запасы. 71% участников опроса считают, что суммарный золотой запас всех Центробанков в следующие 12 месяцев увеличится. В прошлом году этой точки зрения придерживались на 10% Центробанков меньше.