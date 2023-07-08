S&P 500: новый квартал падения прибыли

Вчера американские акции завершили в «красной зоне» третий день подряд. За падение четверга были ответственны неожиданно мощные данные по рынку труда от ADP: они усилили страхи относительно новых подъемов ставки и рецессии. Однако в пятницу и более слабая, чем ждал рынок, статистика Минтруда привела к схожему результату.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июне увеличилось на 209 тыс., тогда как аналитики ожидали 240 тыс. Это минимальный прирост с декабря 2020 года. Чего-то подобного некоторые и ожидали: очень уж странными накануне оказались данные ADP, более чем вдвое превысившие прогнозы. Тем более что у них была богатая история расхождения с цифрами Минтруда.

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И акции перешли к росту, а доходность облигаций (она меняется обратно пропорционально котировкам) пошла вниз. Накануне у 2-летних US Treasuries она подскочила до 5,12% (максимума с 2007 года), но вчера поначалу рухнула до 4,752%.

«Мораль этой истории такова: никогда не торгуйте на данных ADP, – говорил Bloomberg стратег Columbia Threadneedle Эд Аль-Хусейни. – Это всего лишь слабая зацепка перед выходом данных по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе. Необычно же сильная рыночная реакция была связана с низкой ликвидностью».

Но вскоре облигации вновь начали снижение – и доходность 2-летних US Treasuries к концу дня поднялась до 4,95%. Во второй половине торгов ушли в «красную зону» и все индексы.

Рынок сосредоточился на тех моментах статистики, которые говорили в пользу продолжения подъема ставки ФРС – в частности, на быстром росте зарплат, мешающем борьбе с инфляцией. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе за июнь выросла на 0,4%, а за год – на 4,4%. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 4,2% соответственно.

И по данным CME FedWatch Tool, подразумеваемая срочным рынком вероятность того, что в июле ФРС поднимет ставку до 5,25-5,5%, даже чуть выросла – с 92,4% до 93%. Но при этом шансы на ее второй подъем в сентябре или ноябре снизились – рынок уже закладывает в цены приближающуюся рецессию.

Такая предвзятость довольно естественна для давно назревших откатов, когда настоящие причины движения – вовсе не текущие новости. И это тот самый случай. Все-таки первое полугодие было отмечено выдающимся ростом акций. Для S&P 500 оно стало лучшим с 2019-го, а для Nasdaq Composite – и вовсе с 1983-го.

«Я бы предположил, что после горячей первой половины года вполне могли появиться инвесторы, ищущие любой предлог, чтобы зафиксировать некоторую прибыль, – говорил вчера Bloomberg главный рыночный стратег B. Riley Wealth Артур Хоган. – Это вполне нормально – не вините в этом ни одну точку данных».

В итоге S&P 500 потерял 0,29%, Nasdaq Composite – 0,13%, а Dow Jones Industrial Average – 0,55%. За неделю последний упал на 1,96% – она стала для Dow худшей с марта. В минус, впрочем, завершили ее и все остальные индексы.

И следующая неделя тоже может оказаться непростой для быков. Рост первого полугодия был очень серьезным, а движение вниз только началось. Оно вполне может оказаться соразмерным предшествовавшему подъему, а на рынке все еще царит оптимизм.

В среду и четверг выйдут ключевые данные по потребительской (CPI) и промышленной (PPI) инфляции. Чтобы поднять рынок, им надо оказаться неожиданно сильными. Но консенус и так ждет падения темпов роста CPI с 4% до 3,1%. Трудно показать результат намного сильнее.

Одновременно рынок с разбега влетает в сезон отчетностей. По данным FACTSET, ожидаемое во втором квартале снижение прибыли на акции, входящие в S&P 500, составляет -7,2%. Если так, то это будет худший результат с памятного локдаунами 2 квартала 2020 года.

Но даже и несколько лучшим итогам после такого мощного роста индексов будет непросто поддержать рынок. Акции сейчас дороже, чем были в январе или в апреле, а прибыли заметно ниже: второй квартал будет третьим подряд, показавшим их снижение.

Прогнозный 12-месячный коэффициент P/E (цена/прибыль) для S&P 500 составляет сейчас 18,9 – это выше средних за 5 (18,6) и за 10 лет (17,4). Возможно, это не помешало бы быкам, ожидайся сейчас в США мощный экономический рост, но даже у ФРС базовый прогноз – рецессия к концу года.

