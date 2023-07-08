Для действий в различных условиях: Шойгу проверил подготовку контрактников

Министр обороны Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию подготовки контрактников из вновь формируемых соединений по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя. Генерал армии осмотрел и танки Т-90М, управлению которыми учатся также на современных интерактивных тренажерных комплексах, сообщили в пресс-службе министерства.

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«С военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток», — уточнили в Минобороны.

На полигонах одновременно проводится боевое слаживание мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Ранее, все контрактники уже прошли одиночную подготовку в течение двух недель.

На видео, распространенном Минобороны, Шойгу наблюдает за занятиями по вождению, выполнению боевых стрельб экипажами машин и за подготовкой в интерактивном тренажерном комплексе. Министру также продемонстрировали процесс подготовки стрелков к бою при помощи лазерных имитаторов.

«Министр обороны РФ лично проверил отработку контрактниками навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя», — добавили в ведомстве.

