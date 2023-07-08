«Это не про Украину»: Захарова прокомментировала «учет» кассетных боеприпасов ВСУ

Украина приветствует решение США передать ей кассетные боеприпасы и обещает вести их строгий учет, не применять в городах и на официально признанной территории России, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в способности нынешнего руководства Украины вести такой «учет».

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«Министр обороны Украины Резников назвал пять принципов, которых будут придерживаться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов. Среди них "строгий учет" и "отчет". Кому он это рассказывает? Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее министр обороны Украины заверил США в соблюдении пяти принципов использования Киевом кассетных боеприпасов. Во-первых, по его словам, Украина будет использовать их только для «деоккупации», и «на официально признанной территории России» они применяться не будут. Во-вторых, кассетные боеприпасы не будут использоваться в городских районах, а только в местах сосредоточения военной техники. В-третьих, власти Киева будут вести «строгий учет» районов использования этих снарядов. В-четвертых, эти районы станут в дальнейшем приоритетными для разминирования. И в-пятых, Киев будет информировать своих партнеров об использовании кассетных боеприпасов и их эффективности, «чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля».

Накануне США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы, назвав это временной мерой, принятой до наращивания производства обычных артиллерийских боеприпасов. Против использования этих снарядов уже выступила ООН, их передачу не поддержали также Германия и Австрия.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов.