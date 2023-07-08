Федеральный бюджет в июне исполнен со значительным профицитом 816 млрд рублей

Позитивный итог определили два фактора. Первый фактор — резкий, на четверть к маю скачок ненефтегазовых доходов, которые в июне достигли 2,6 трлн рублей. В целом за полугодие эта категория доходов составила 9 трлн рублей с ростом на 18% против января-июня 2022 года. Динамика поступлений крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета, таких как оборотные налоги (НДС, акцизы) и налог на прибыль вышла в устойчиво положительную область, причем, как подчеркивает в своем комментарии Минфин, в том числе к уровню 2021 года, как менее подверженному статистическому «эффекту базы».

Второй фактор — существенное снижение расходов. Они сократились в июне к предыдущему месяцу на 14%, до 1,75 трлн рублей — минимальному месячному значению в 2023 году. «Динамика исполнения расходов … постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных отдельных контрактуемых расходов», — поясняет Минфин. Тем не менее, по итогам полугодия уровень расходов вырос в текущих ценах почти на 20%, до 15 трлн рублей. В результате дефицит бюджета в январе-июне составил 2,595 трлн рублей при годовом плановом значении 2,9 трлн. руб.

Пока не удается повысить нефтегазовые поступления. В июне они снизились к маю на 7%, до 529 млрд рублей, несмотря на семипроцентное ослабление рубля и сокращение расчетного дисконта к цене нефти сорта Brent, используемого Минфином для исчисления НДПИ для нефтяных компаний. В то же время это является косвенным свидетельством действительного сокращения добычи нефти нашей страной в соответствии с обязательствами в рамках соглашений ОПЕК+ и добровольных ограничений, в реальности которого сомневались наши западные недоброжелатели.

