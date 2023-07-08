Финские пенсионеры начали экономить на еде и одежде

Пожилые финны признались, что перестали покупать некогда привычные вещи и продукты и стали строго контролировать свои расходы. Опрос, проведенный финской Пенсионной ассоциацией, показал, что пенсионеры начали испытывать гораздо больше стресса, чем раньше, и средней пенсии в 1845 евро в месяц им уже не хватает, сообщает MTV.fi.

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Одна из опрошенных изданием пенсионерок сообщила, что перестала покупать любимую газету, вторая рассказала, что стала экономить на одежде, хотя старая стала уже велика, еще одна призналась, что пенсии ей хватает «в обрез». Опрос, проведенный Пенсионной ассоциацией, показал, что у 40% респондентов рост цен вызвал финансовые проблемы. В опросе приняли участие 5800 финнов старше 65 лет.

«Первое, на чем начали экономить пенсионеры — это качество питания. Многие говорят, что больше не могут позволить себе мясо или рыбу. Во вторую очередь пенсионеры начинают экономить на передвижении на собственном автомобиле, социальных и медицинских услугах», — отметила омбудсмен по делам пожилых людей финской Пенсионной ассоциации Ирене Вуорисало.

Среднестатистическая пенсия гражданина Финляндии в 2022 году составила 1845 евро в месяц. Ее размер привязан к индексу профессиональной пенсии, 80% которого определяется уровнем цен, а 20% — изменением уровня доходов специалистов. С начала года пенсия была увеличена примерно на 6,8%, однако, согласно отчету Пенсионной ассоциации, этого по-прежнему недостаточно.

По словам руководителя отдела Центра пенсионного обеспечения Сусан Куйвалайнен, многие пенсионеры сейчас стали не только аккуратнее в вопросах трат, но и начали больше опираться на натуральное хозяйство — например, на охоту и сбор ягод.

