Глава парламента оценил влияние разрушенной ГЭС на обеспечение Крыма водой

Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами, однако уровень воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС снижается. Крым скорректирует стратегию обеспечения водой после анализа ситуации специалистами, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты», — сообщил Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала после разрушения гидроэлектростанции. По словам главы парламента, уровень воды в канале снижается, но никто из сельхозпроизводителей за помощью пока не обращался.

«Ничего угрожающего для населения республики также нет, Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами. Что касается последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС, конечно, сделать окончательные выводы, оценить ущерб от этого преступления мы сможем позже, после анализа ситуации специалистами», — добавил Константинов.

