Глава парламента оценил влияние разрушенной ГЭС на обеспечение Крыма водой

Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами, однако уровень воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС снижается. Крым скорректирует стратегию обеспечения водой после анализа ситуации специалистами, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты», — сообщил Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала после разрушения гидроэлектростанции. По словам главы парламента, уровень воды в канале снижается, но никто из сельхозпроизводителей за помощью пока не обращался.
«Ничего угрожающего для населения республики также нет, Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами. Что касается последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС, конечно, сделать окончательные выводы, оценить ущерб от этого преступления мы сможем позже, после анализа ситуации специалистами», — добавил Константинов.