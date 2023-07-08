Как починить дверную ручку

Рассмотрим, какие типы дверных ручек бывают, какие поломки могут произойти, и как их устранить.

Виды дверных ручек

Стационарные или независимые. Эти дверные ручки не входят в комплект замка и никак не связаны с запирающим механизмом. Выполняются в виде скобы или “кнопки”.

Нажимные или рычажные. Это уже сложный механизм, при нажатии на ручку-рычаг приводится в движение язычок, который выполняет запирающую функцию. Рычажные ручки могут идти как в составе замочного механизма, так и отдельно, например, в межкомнатных дверях, имея при этом замочную скважину под ключ или защелку.

Поворотные или кноб-ручки. Обычно выполняются в виде шара, при повороте также задвигается запирающий язычок. Как и рычажные ручки, могут иметь замочную скважину и закрываться на ключ. Чаще всего используются в межкомнатных дверях.

Нажимные и поворотные ручки всегда сквозные, то есть состоят из двух симметричных взаимосвязанных частей, расположенных с внешней и внутренней стороны двери.

Неисправности дверных ручек способы их устранения

Чтобы выполнить ремонт и, в случае необходимости, замену любой дверной ручки нужно иметь под рукой инструмент (обычно хватает набора отверток), уметь обращаться с ним, понимать устройство механизма ручки и приобрести запасные детали. Последнее не всегда возможно, так как не все детали механизма ручек продаются отдельно.

Проще всего заменить стационарные ручки. В них нет подвижных элементов, ломаться там нечему, и чаще всего используют старую ручку или меняют на новую. Основных неисправностей таких ручек всего две. Это когда ручка расшатывается или совсем отрывается от двери, и когда ручка отламывается от основания крепления. В первом случае можно подтянуть крепеж ручки, обычно это шурупы или саморезы, или переустановить ручку на дверь, используя саморезы большей длины, либо же на новое место крепления. Во втором случае ручку придется заменить, сняв крепежные платформы и установив на их место новую ручку. В неисправностях рычажных ручек придется разбираться, так как поломки могут быть различными:

Крепеж ручки ослаб, и ручка болтается. Рекомендуется поджать крепежные винты, которые соединяют обе половинки конструкции.

Ручка отвалилась. Возможно открутился и вывалился стопорный винт, которым ручка фиксируется на квадратном стержне. Это небольшой потайной винт, расположенный снизу на самой ручке. Его можно заменить. Если этот винт срезан, и часть его осталась в квадрате, то придется менять квадрат.

Провисание ручки. В горизонтальное положение после каждого нажатия ручку возвращает специальная возвратная пружина. Если ручка провисла, значит пружина ослабла или лопнула. В продаже отдельно таких пружин нет, можно вызвать специалиста замочной службы, у которого имеются запасные части к самым различным механизмам, или заменить ручку полностью. Вызов специалиста может быть дешевле, все зависит от того, какую комплект ручек вы хотите приобрести на замену.

Кноб-ручки починить самостоятельно сложнее, так как запасных частей к ним в продаже практически нет, чаще всего они идут в сборе. Единственное, если ручка разболталась, то можно подтянуть крепежные винты.

Если отремонтировать или подобрать ручку для замены не получается

При возникновении сомнений, сможете ли вы сами починить дверную ручку или правильно подобрать ей достойную замену, обратитесь к специалистам замочного сервиса. Вызов такого специалиста не будет стоить дорого для этого вида работ, как правило, мастер привозит с собой все нужные запчасти, а также готовые механизмы на любой вкус. Это значительно сэкономит вам время и избавит от хождения по магазинам. Вы будете уверенны в качестве выполненной работы, а на новые ручки дается заводская гарантия. Так работают, например, специалисты сервиса замков UNLOCK. Данная компания успешно обслуживает весь Санкт-Петербург и Ленинградскую область уже более 5 лет, заработав хорошую репутацию в этой категории услуг. Компания UNLOCK ремонт входных замков и дверных ручек выполняет на высоком профессиональном уровне. Мастер будет на нужном адресе уже через 15 минут после получения заказа благодаря наличию круглосуточных дежурных специалистов в каждом районе города.

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Источник: https://un-lock.ru/blog/kak-razobrat-i-otremontirovat-dvernuyu-ruchku