Плану России и Саудовской Аравии помогла сработать ФРС

От минимума прошлой недели до вчерашнего максимума цена нефти марки Brent выросла на 9,7%, переместившись от нижнего к верхнему краю диапазона, в котором она находилась с начала мая. Это уже четвертое подобное движение – протестировав поддержку, котировки отправляются проверять сопротивление, а затем наоборот.

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Но это пока выглядит самым успешным, хотя после двух месяцев нахождения в диапазоне примерно $73-77 Brent впервые с середины апреля и перешла на территорию технической перекупленности. Августовские фьючерсы на нее вчера прибавляли 2,6%, достигнув $78,54 за баррель, прежде чем откатили на пару десятков центов. Закрытие этой недели стало максимальным с апреля.

Если тестирование сопротивления окажется успешным, то контракту откроется дорога выше $80 за баррель. О сломе нисходящего тренда, идущего около года, речи пока не идет. Но и чисто технически, и фундаментально основания для такой попытки усмотреть можно.

И это одна из причин того, что медведи вчера скидывали «шорты». Переносить их через выходные в текущей ситуации им казалось слишком рискованным.

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«Мы стоим на пороге крупного прорыва вверх, – говорил вчера Reuters аналитик Price Futures Group Фил Флинн. – Сегодня вы видите покрытие коротких позиций – слишком многие ставили на падение».

Появились доказательства того, что решение лидеров ОПЕК+ Саудовской Аравии и России сократить поставки оказало влияние на физические рынки, отмечал вчера Bloomberg. И заметную часть недели цена нефти росла на фоне снижения других рисковых активов, на которые влияли опасения продолжения подъема ставок ФРС.

Саудовская Аравия значительно повысила цены на свою нефть для Европы и Средиземноморья после объявления о продлении до августа одностороннего сокращения поставок. Это подталкивает нефтеперерабатывающие заводы по всему Атлантическому бассейну к поиску альтернатив, что приводит к резкому росту цен на североморскую Brent. При этом в США начался автомобильный сезон, поддерживая спрос на местные сорта.

Большую часть последнего года цены на нефть находились под давлением опасений рецессии, которая должна была возникнуть из-за резкого подъема ставок многими центробанками во главе с ФРС. Но пока что спрос превосходит ожидания, а ОПЕК+ довольно эффективно удерживает цены на нефть от обвала.

При этом взлет ставок привел к эффекту, противоположному ожидавшемуся многими. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики меняет структуру нефтяного рынка. Для перерабатывающих и торговых компаний стоимость хранения нефти в резервуарах стала намного выше, чем во времена околонулевых ставок.

И история говорит, что это ведет к падению запасов нефти. В прошлом, по расчетам директора по исследованиям Energy Aspects Амриты Сен, в развитых странах они сокращались на 10 млн баррелей в годовом исчислении при каждом повышении ставок на 1 процентный пункт. А с марта 2022 года ставки, например, в США выросли на все пять – и будут продолжать расти.

Еще в мае аналитики Goldman Sachs назвали этот процесс «великим сокращением запасов». Оно делает рынок гораздо более уязвимым для любых потрясений и резко повышает эффективность действий ОПЕК+ по поддержанию необходимых ей цен на нефть. Неудивительно, что Goldman Sachs ждет в конце года $97 за баррель.