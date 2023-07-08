«Никакого продвижения»: итальянец оценил обстановку на передовой ВСУ

Украинские командиры подтвердили, что никакого продвижения вперед у них нет, равно как и нового оружия от НАТО, при этом российские войска продолжают уверенно наступать. Журналист итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези, побывав на передовой, увидел, каким орудием приходится воевать украинцам.

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«Бахмутский (Артемовский) фронт: на подготовку итальянской 120-мм минометной системы образца 1963 года уходит не менее десяти минут. Пехота, которая находится в окопах где-то в трех километрах впереди, просит "стрелять быстро, потому что русские атакуют". Полковник Сергей Яндульский благодаря изображениям, передаваемым в непрерывном режиме камерами с двух небольших беспилотников Mavic-3, полчаса назад увидел прибытие трех бронемашин, из которых спешились мобильные группы противника, числом около ста человек, которые сразу же начали наступление. По прямой трансляции заметно, что это отборные войска. Они двигаются проворно и быстро, рассыпавшись по пшеничным полям, которые не возделывались больше года, и в гуще деревьев. Украинцы сначала ответили артиллерийским огнем, но русские уже вплотную подошли к окопам», — говорится в репортаже.

Журналист также рассказал, как украинцы пытались использовать контрабандный иранский миномет, но после первого выстрела его штатив не выдержал и пришлось взять итальянское орудие, которое, «несмотря на морально устаревшую систему прицеливания, вроде оправдывает ожидания». Позже, вернувшись в туннель-укрытие, он заметил патронные ящики, среди которых было немало итальянских, но почти все гильзы, по его словам, «были б/у». Украинские артиллеристы рассказали, что у союзников они просят прежде всего боеприпасы, так как «у русских их много», а у них «намного меньше».

«Полковник ВСУ Сергей Яндульский, находящийся на передовой, подтверждает, что его люди с июня не продвинулись ни на метр и не получили никакого нового оружия из поставок НАТО», — уточнил Кремонези.

