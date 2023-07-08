Определен температурный максимум, к которому может адаптироваться человек

Биологи из Рохамптонского университета в Лондоне проследили за изменениями обмена веществ у людей в условиях высокой температуры и влажности воздуха. Выяснилось, что при постоянной жаре в 40 градусов Цельсия, метаболизм ускоряется на треть, а при 50 градусах — почти на 50%. Это указывает на то, что возможность адаптации людей к высоким температурам ограничена, сообщили в пресс-службе британского Общества экспериментальной биологии (SEB).

Статья по теме: Пошла жара: метеорологи объявили о начале Эль-Ниньо

В последние годы климатологи все чаще говорят о росте температур в самых жарких регионах Земли, что может сделать их непригодными для жизни человека. Так, в странах Персидского залива и Южной Азии это может произойти уже в ближайшие десятилетия, так как быстрый рост летних температур там сопровождается ростом влажности воздуха, что существенно замедляет процесс охлаждения тела.

Биологи из Рохамптонского университета в Лондоне провели серию экспериментов с участием 13 добровольцев, которые согласились провести час в условиях высокой температуры и влажности. Они находились в специальной камере, а исследователи замеряли скорость дыхания и объем потребляемого кислорода, а также следили за работой сердца при помощи эхокардиографа.

«Проведенные наблюдения указали на то, что скорость обмена веществ добровольцев резко ускорялась, когда температуры в лаборатории составляли от 40 до 50 градусов Цельсия. Это происходило как при низком, так и при высоком уровне влажности. При температуре в 40 градусов Цельсия метаболизм участников ускорился примерно на 35%, а при жаре в 50 градусов Цельсия и высоком уровне влажности этот показатель вырос еще на 13%», — сообщили в SEB.

Ученые пришли к выводу, что на отметке примерно в 40 градусов Цельсия может находиться верхняя граница так называемой термонейтральной зоны — диапазона температур, при которых организм человека тратит минимальное количество энергии в состоянии покоя.

