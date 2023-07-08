Погода резко изменится в Москве на следующей неделе

В столичном регионе на предстоящей неделе температура воздуха опустится до плюс 18-20 градусов, что больше соответствует погоде начала июня. Сильных дождей не ожидается, по ночам будет до 10-15 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Наиболее резкое изменение погоды начинается в первый день следующей недели. Вся следующая неделя будет заметно отличаться от предшествующей теплой, когда температура была на 4-5 градусов выше нормы. Это связано, прежде всего, с тем, что облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей к подстилающей поверхности, а циркуляция воздуха складывается так, что в тылу циклона будет поступать очень свежий северный ветер», — рассказал Вильфанд.

По данным синоптика, в понедельник температура воздуха будет на 1 градус ниже нормы (плюс 20-22 градуса), а со вторника по четверг — уже на три градуса ниже (плюс 18-20 градусов). Всю неделю будет облачная погода с небольшими кратковременными дождями. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 10-15 градусов.

«Погода будет более характерна для конца первой декады июня. То есть на месяц будет погода отставать… Умеренная, несколько прохладная погода без каких-либо подвохов и сложностей», — уточнил Вильфанд.

