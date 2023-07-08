Прокси-сервер: что это такое и как правильно выбрать прокси-сервера

Совершенно неудивительно, почему многие сегодня такой высокий спрос на анонимность в интернете, для чего и выбирают прокси-сервера.

Что такое прокси-сервер и для чего он нужен

Стоит начать с того, что у каждого компьютера в сети есть свой IP-адрес. Он необходим для определения местоположения пользователя. Любой веб-ресурс требует эту информацию, ведь в противном случае он не сможет правильно отправить данные.

Прокси-сервер выступает в качестве посредника, когда речь идет об интернет-соединении. Он является связующим звеном между пользователем и сайтом. Подключаясь через прокси, IP-адрес пользователя меняется на другой, что обеспечивает анонимность и позволяет посетить веб-ресурсы, заблокированные в тех или иных странах. Примеры, можно посмотреть по ссылке - https://mproxy.top/country-de

Прокси-сервер нужен в первую очередь для:

Конфиденциальности. У интернет-ресурсов отсутствует информация о том, кем именно были запрошены данные.

Доступа к заблокированным сайтом. Это становится возможно благодаря изменению IP-адреса.

Тестирования. Можно попробовать отправить запросы с разных стран и девайсов для оценки того, насколько сильно будет отличаться скорость загрузки веб-ресурса.

Безопасности. Компьютеры-посредники для подмены IP-адреса часто имеют улучшенную защиту от заражений вирусами и атак хакеров.

Как правильно выбрать прокси-сервера

Сначала необходимо определиться с тем, какой прокси-сервер вам больше подходит: бесплатный или платный. Первый является наиболее распространенным решением из-за отсутствия необходимости совершать разовую или ежемесячную оплату. Всегда есть возможность изменения IP и перехода на другой сервис. При этом значительно снижается скорость доступа к сети.

Чтобы работа в сети была более эффективной, лучше присмотреться к платным прокси-серверам. В данном случае скорость доступа к сети не снижается, а пользователи могут быть уверены, что они всегда будут иметь доступ к любому ресурсу. Также при выборе прокси-сервера стоит обратить внимание и на другие критерии. Речь идет о:

Местоположении. Именно оно влияет на то, к каким сайтам у вас будет доступ, а к каким – нет.

Ценах. Как показала практика, слишком дешевые и бесплатные прокси-сервера – далеко на самый лучший выбор для комфортной работы в интернете.

Уровне безопасности. Стоит узнать, хранятся ли ваши данные прокси-сервером, передаются ли третьим лицам и так далее.

Задачах. Важно сразу определить цель использования прокси: для конфиденциальности, доступа к любым сайтам, настройки корпоративной сети. В каждом отдельном случае могут подойти разные сервера.

Скорости. Необходимо проанализировать качество взаимодействия сервера с веб-ресурсами и понять, насколько сильно это влияет на производительность.

Технической поддержке. Если вы хотя бы раз использовали прокси, то наверняка знаете, что всегда могут возникнуть дополнительные вопросы или проблемы, для решения которых придется обращаться в техническую поддержку. Если она работает на должном уровне, все неполадки будут устранены в кратчайшие сроки.

Прокси-сервер уже давно зарекомендовал себя в качестве популярного и удобного инструмента, существенно расширяющего ваши возможности в интернете. Он обеспечивает надежную сохранность данных и снижает вероятность столкнуться с хакерскими атаками, которые нередко приводят к плачевным последствиям.