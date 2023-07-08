Семейные выходные в Крокус Сити Океанариуме

В день памяти святых Петра и Февронии Муромских Крокус Сити Океанариум проведёт акцию: билеты на посещение Океанариума 8 июля 2023 года категорий «семейный 2+1» и «семейный 2+2» можно будет приобрести по специальной цене – 2600 рублей.*

Посетители смогут прогуляться по трём экспозициям – «Моря и Океаны», «Реки и Озёра» и «Джунгли», познакомиться с 3000 обитателями, а также на несколько часов перенестись в мир безмятежного спокойствия морских обитателей, райских птиц и тропических растений.

*Приобрести билеты категорий «семейный 2+1» (два взрослых + один ребенок до 13 лет включительно) и «семейный 2+2» (два взрослых + два ребёнка до 13 лет включительно) можно только на сайте crocus-oceanarium.ru в период с 1 июля 2023 года 00:00 по 8 июля 2023 года 21:00 на дату посещения «8 июля 2023 года». Дети до 14 лет посещают Океанариум в сопровождении взрослого. Дети до 3 лет включительно посещают Океанариум по одному билету со взрослым.