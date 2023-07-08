Склады с боеприпасами и Су-27: в Минобороны сообщили о потерях противника в зоне СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах проведения спецоперации. Были успешно отражены атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, был сбит украинский самолет Су-27, уничтожено шесть складов с боеприпасами и база горючего, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое и западнее Клещеевки. В районе населенного пункта Михайловка уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США, а также гаубицу Д-30», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении была отражена атака ВСУ в районе Торского, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки там было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении были отражена одна атаки противника и пресечена деятельность группы диверсантов. На Запорожском направлении российские военные успешно отразили две разведки боем и пресекли деятельность диверсантов. Противник на этих двух направлениях потерял свыше 170-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап, французскую самоходную гаубицу «Cezar», американскую артсистему М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также самоходную артустановку «Гвоздика». Кроме того, в районе Орехова Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении потери противника составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля и РЛС США AN/TPQ-50. На Херсонском уничтожено до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля и самоходная артустановка «Гвоздика».

По данным Минобороны, в городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ. Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 17 беспилотников.



«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

