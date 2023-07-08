Три причины: Медведев назвал, что могло побудить Байдена поставлять Киеву кассетные снаряды

«Сонный маразматик Байден», исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он назвал три причины, по которым американский лидер мог принять решение о поставках этих боеприпасов.

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«Зачем он это делает? Проще всего считать, что это курс любого американского лидера и глубинного правительства США: доминировать и ограничивать другие страны. Особенно такие строптивые, как наша. Можно сказать и то, что он больной старик, пребывающий в тугой деменции. Типа не ведает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев», — написал Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза РФ предположил, что «одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед» решил уйти из жизни красиво, «спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества».

Накануне Белый дом сообщил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Снаряды, которые не бьют в одну точку, а разбрасывают большое количество мелких суббоеприпасов, запрещены в 111 странах мира. США, Украина и Россия не входят в их число.

