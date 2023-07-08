В Республике Татарстан состоялось официальное открытие выставки «Всероссийский день поля – 2023»

В ходе торжественной церемонии глава Минсельхоза зачитал приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам главы государства, на протяжении многих лет масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. «Её насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками. Продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК», - подчеркнул Владимир Путин.

В приветствии также отмечено, что одним из центральных, ярких событий выставки станет Открытый чемпионат России по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных государств. Президент выразил уверенность, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой, энергичной, целеустремлённой молодёжи.

Как отметил Дмитрий Патрушев, «Всероссийский День поля» – это витрина передовых достижений в сельском хозяйстве и смежных отраслях. «Российскому АПК, безусловно, есть чем гордиться. В прошлом году сельхозпроизводство показало рекордные темпы роста. Несмотря на новые вызовы, нам удалось собрать исторические урожаи, полноценно обеспечить всем необходимым внутренний рынок и направить на экспорт значительные объемы нашей качественной продукции. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу по повышению эффективности всей отрасли АПК. Результат этой работы зависит буквально от каждого из нас. Мы со своей стороны, продолжим оказывать аграриям всю необходимую поддержку», - подчеркнул глава Минсельхоза.

В рамках торжественного открытия Дмитрий Патрушев и Рустам Минниханов наградили лучших работников АПК, а также осмотрели экспозицию выставки.

В этом году на площадке «Всероссийского дня поля» – представители растениеводства, животноводства, переработки, науки, технологий, банковского сектора и сельхозмашиностроения. На 45 гектарах представлены 235 компаний, свыше 300 единиц сельхозтехники и более 250 сортов различных сельхозкультур отечественной селекции.

На развитие профессионального диалога ориентирована насыщенная деловая программа. В её рамках запланировано обсуждение ключевых достижений и основных направлений развития отрасли. Сегодня в 14:30 начнется пленарное заседание по теме «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления», в котором примут участие глава Минсельхоза, представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых союзов, науки и бизнеса. Трансляция будет доступна на сайте Минсельхоза и в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, для широкого круга гостей выставки проходят зрелищные трактор-шоу и экстремальные гонки на тракторах, выступления творческих коллективов и разнообразные мастер-классы, работает гастрофестиваль и детская зона. Также на площадке отмечают народный татарский праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй. А в рамках концертной программы 8 и 9 июля на основной сцене выступят хедлайнеры – Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Хабиб и Mary Gu.