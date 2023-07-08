В России создали биоразлагаемую пленку, продлевающую срок годности продуктов

Пленку для упаковки продуктов питания, которая продлевает срок их годности, создали ученые Института элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова вместе с коллегами из МФТИ. Пленка защищает пищу от бактерий и ультрафиолетового излучения, которые чаще всего становятся причиной ее порчи, и разлагается в течение нескольких лет, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

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«Благодаря использованию возобновляемого сырья такая упаковка поможет решить глобальные экологические проблемы, связанные с чрезмерным потреблением синтетических пластиков. В дальнейшем мы планируем совершенствовать механические и водоустойчивые свойства разработанных нами материалов», — сообщил завкафедрой МФТИ Валентин Новиков.

Материал представляет собой композит на базе металл-органических каркасов (МОК). Его пористая структура напоминает пчелиные соты, состоящие из ионов металлов и органических соединений. По данным разработчиков, МОК изготовлены на базе зеленых полимеров из метилцеллюлозы и каррагинанапоры, а внутренние поры наполнены эфирным маслом чайного дерева, которое обладает высокими бактерицидными и антиоксидантным свойствами. Такой состав значительно увеличивает бактерицидные свойства пленки и повышает ее способность противодействовать ультрафиолетовому излучению. Кроме того, у предложенного материала выявлены хорошие показатели износостойкости, прочности и влагонепроницаемости.