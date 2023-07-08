В России упростили принятие градостроительных решений

Правительство РФ утвердило правила разработки мастер-плана — единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования населенных пунктов. Соответствующее постановление, направленное на сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла, вступило в силу с 8 июля, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Единый документ обеспечивает гибкость управленческих решений при реализации приоритетных задач развития населенных пунктов. Документы, определяющие ключевые подходы к осуществлению градостроительной деятельности, можно разрабатывать в комплексе, что существенно сократит временные, бюджетные и трудовые затраты на их принятие и актуализацию», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в градостроительной сфере назрела необходимость в «комплексном документе для оперативного принятия градостроительных решений», и на практике «сформировался новый тип документа пространственного развития — мастер-план».

В правительстве напомнили, что в конце прошлого года в Градостроительный кодекс были внесены изменения, которые дали возможность муниципалитетам принимать единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселений.

