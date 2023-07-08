Володин анонсировал новое решение в защиту традиционных семейных ценностей

В День семьи, любви и верности спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в июле депутаты примут решение о запрете смены пола в России. В своем Telegram-канале он также напомнил, что в защиту традиционных семейных ценностей уже приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

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«Вчера президент Чехии заявил, что "если, не дай бог, победит Россия — все западные ценности будут уничтожены". Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа», — написал Володин.

Спикер Госдумы считает, что их планы обречены на провал, так как три года назад россияне проголосовали за Конституцию, которая защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».

«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола», — пообещал Володин.

