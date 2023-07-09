Чешские вампиры и американские паладины: Минобороны перечислило потери ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах проведения спецоперации. В частности, на Донецком направлении были уничтожены боевая машина чешской РСЗО RM-70 «Vampire» и американская самоходная артустановка М109 «Paladin», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении за сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire" чешского производства, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США. Кроме того, в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск ДНР уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении ликвидировано около 80-ти военнослужащих, одна БМП, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял свыше 210-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три БМП, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одну «Мста-Б», американскую самоходную артустановку М109 «Paladin» и РЛС AN/TPQ-36.

На Купянском направлении потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артустановка «Гвоздика» и склад боеприпасов. На Херсонском уничтожено до 60-ти военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также артсистема М777 производства США. Российские средства ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников.



«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10604 танка и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11547 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

