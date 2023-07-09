Дальше на 35 метров: в Израиле изменили строительные нормы из-за уровня океана

Государственный совет по планированию и строительству Израиля принял решение изменить строительные нормы в Хайфе из-за подъема уровня мирового океана. Об этом сообщает пресс-служба совета.
«Совет принял решение, что линия строительства в Хайфе будет отодвинута еще на 35 метров от береговой линии», — говорится в сообщении.
Согласно ранее принятым нормам, в стране запрещается строить что-либо ближе 100 метров от берега моря. Для строительства жилых зданий норматив втрое больше — не менее 300 метров от моря.
В Хайфе ранее планировалась массовая застройка приморских районов, и повышение уровня мирового океана в проектах никак не учитывалось.