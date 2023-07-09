Ипотечным страховщикам компенсируют расходы в новых регионах

Государство компенсирует часть расходов страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Решение позволит установить для жителей новых регионов общероссийские страховые тарифы и привлечь больше страховых компаний к работе на этих территориях», — отметили в правительстве.

Льготная ипотека для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под 2% годовых была запущена в 2023 году. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 10%.

