Лавров обсудил с турецким коллегой возвращение «главарей Азова» в Киев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с возвращением командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) из Стамбула в Киев и обратил внимание на продолжающиеся поставки военной техники на Украину. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщили в МИД РФ.

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«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением "главарей Азова" из Стамбула в Киев. Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались дальнейшие перспективы обеспечения глобальной продовольственной безопасности «в условиях неспособности западных государств предпринять шаги, необходимые для реализации известной "пакетной инициативы" генерального секретаря ООН».

«Министры подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана», — отметили в российском МИД.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение из Турции на Украину «главарей азовцев» прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. В данном случае, по его словам, условия нарушила как украинская, так и турецкая стороны. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. По мнению Пескова, на этот шаг Турцию «вынудили пойти на фоне провалов ВСУ на фронте».

