Медленный темп украинского контрнаступления связан с тем, что российская армия находится «в лучшей форме», и русские успели создать мощные оборонительные укрепления, так называемую «линию Суровикина», пишет политолог, глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times.

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«Русские продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников», — считает политолог.

Также, по его словам, у российских военнослужащих «было время» для создания мощных оборонительных укреплений. Обширную сеть траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций экскперт называет «линией Суровикина», предназначенной для замедления любой украинской атаки.

Галеотти также обращает внимание на использование Россией относительно нового оружия, выделяя модернизированные дроны «Ланцет» и вертолеты Ка-52 «Аллигатор», оснащенные противотанковыми ракетами с лазерным наведением «Вихрь». Политолог считает, что российские войска также «гораздо эффективнее в обороне». У Москвы, по его словам, всегда есть резервы боеспособных войск на случай, если украинцы прорвут оборонительные рубежи.