Луганские аграрии получили комбайны и трактора на льготных условиях

Компания «Росагролизинг» доставила в ЛНР первую партию сельхозтехники для уборочной кампании. Всего в этом году луганским аграриям на льготных условиях планируется передать 150 единиц сельхозтехники российского и белорусского производства, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Статья по теме: Урожай зерна в России в 2023 году составит около 140 млн т

«Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретенной на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов. Всего в этом году в республику прибудет более 150 единиц техники», — сообщил Пасечник.

Он подчеркнул, что своевременность поставки техники была очень важна, так как приближается уборочная кампания. Приобретенная техника, по его словам, «станет незаменимым подспорьем в полях», позволит завершить уборочную вовремя, а у республики будет «местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта».

