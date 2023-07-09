Акция недели: от ЛУКОЙЛа ждут двузначных дивидендов

Индекс МосБиржи завершил неделю ростом на 1,26%. Его закрытие в пятницу было самым высоким с февраля прошлого года, но еще в четверг он достиг весьма примечательной точки, выйдя на максимум с 22.02.2022. Тем самым он впервые за все время спецоперации вышел на уровень, предшествовавшей ее началу.

Однако, как бы странно это не смотрелось, в минусе по итогам недели остались 45% бумаг из состава индекса. Просто среди тех, кто вырос, оказалось немало «тяжеловесов» с капитализацией более триллиона рублей: Сбербанк, «Роснефть», НОВАТЭК, «Норильский никель» и другие. Лидером же роста стал ЛУКОЙЛ, чья капитализация выросла на 7,1%, достигнув 3,77 трлн.

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Его акции со времени дивидендной отсечки, когда за несколько дней они рухнули с 5684 руб. до 4962,5 руб., около месяца находились в боковике. Но в минувший вторник они пробили серьезное сопротивление в районе 5170 руб. и уверенно пошли выше. И все последние четыре дня недели рост шел на объемах, заметно превышавших обычные для последнего месяца.

Катализатором подъема, что вполне естественно для нефтяной компании, стало улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей. Мировые котировки нефти уверенно росли с конца позапрошлой недели и в эту пятницу уже подошли к верхней части диапазона, в котором они находятся с апреля.

При этом курс доллара в России рос, увеличивая эти цены в пересчете на рубли. Дорожали и нефтепродукты на внутреннем рынке.

Радовал инвесторов и новостной фон. Ирак активировал контракт с ЛУКОЙЛом по проекту Эриду с проектным уровнем добычи в 250 тыс. баррелей в сутки. Пока, впрочем, речь идет о 25 тыс. б/с через 2-3 года.

От ЛУКОЙЛа даже и без всего этого можно было бы ждать неплохой прибыли и дивидендов, но теперь они становятся еще более интересными.

«Наши прогнозы на 2023 г. по EBITDA и чистой прибыли снова повышены, в том числе прогноз по дивидендам на акцию на 2023 г. до RUB 680/акц. против RUB 505/акц., это второе существенное повышение за два квартала, – писали еще в начале недели аналитики ‘БКС Мир инвестиций’. – <…> Дивидендная доходность Лукойла на 12 месяцев на уровне 13% выглядит привлекательно в абсолютном выражении».

Аналитики УК «ДоходЪ» пока ожидают, что в декабре компания закроет реестр под выплату 347,7 руб. дивидендов на акцию, а в июне 2024 года – еще под 303,69 руб. Исходя из котировок закрытия пятницы, в сумме это (без учета налогов и реинвестирования) дает примерно 12% доходности за 12 месяцев.