Прорастать корнями: депутаты предложили дарить землю за 10 лет брака

Бесплатно выдавать земельные участки для индивидуального жилищного строительства семьям с детьми после 10 лет брака предложили депутаты ЛДПР. Расселение людей по стране станет гарантией сохранения национального суверенитета, сообщается в Telegram-канале лидера партии Леонида Слуцкого.

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«Современная малоэтажная застройка, просторные комфортные дома позволят семьям расширяться, инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил. Необходимо заселять российские земли. Мы сегодня освоили только 15 процентов территории страны. Если не мы займем нашу землю, то это сделают другие. Расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета», — считает Слуцкий.

Как уточнили в пресс-службе ЛДПР, проект поправок планируется внести в Госдуму после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней. По предлагаемой инициативе участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи.

