У сел Копани, Ровное, Новопрокоповка и Работино на Ореховском направлении «идет активнейшее огневое воздействие ствольной и реактивной артиллерии ВСУ», Киев посылает на верную смерть сотни пехотинцев, написал в своем Telegram-канале руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Экс-глава Роскосмоса, который сейчас находится в зоне спецоперации, признался, что ни на одной войне не видел ничего подобного «по интенсивности сражений и маниакальному упорству атакующей стороны».

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«Они идут прям за ударами своей арты, иногда она их самих накрывает. Вчера противник наступал под ливнем и градом, надеясь, что бурная непогода ослабит внимание наших бойцов. Наши операторы дронов часто видят противника прячущимся в воронках от разрывов снарядов и мин, штурмовики ВСУ именно по этим воронкам и преодолевают наши минные поля», — написал Рогозин.

По его словам, и в Пятихатках так было не раз, когда «подгоняемые то ли психотропными веществами, то ли заградотрядами» украинские военнослужащие «лезли и лезли» под российские пулеметы.

«В целом картина боя очень жестокая. Это не первая моя война, но раньше ничего подобного не видел по интенсивности сражений и маниакальному упорству атакующей стороны», — резюмировал Рогозин.

