Россия вышла в лидеры по поставкам газа в Испанию

По итогам июня Россия заняла первое место среди всех поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. На российское топливо пришлось 26,8% от общего объема импортированного газа. Всего за прошедший месяц Испания получила из России эквивалент 7 673 ГВт•ч СПГ, следует из данных испанской энергетической компанией Enagas.

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«За июнь Испания закупила у РФ сжиженный природный газ в эквиваленте 7 673 ГВт·ч. На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа. С начала текущего года у России королевство закупило 41 145 ГВт·ч», — передает испанская энергокомпания.

На второе место по поставкам СПГ в Испанию вышел Алжир с долей в 21%, на третьем месте – США с долей поставок в 18,5%.

По данным Enagas, в 2022 году Испания закупила у России на 45% СПГ больше, чем в 2021-ом. По результатам прошлого года Россия занимала четвертую позицию среди поставщиков газа в страну, уступая тройке лидеров: США, Алжиру и Нигерии.

