Россияне стали чаще путешествовать в Пермь и Мурманск

Этим летом спрос на размещение в Перми вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, а путешествующих в Мурманск стало на две трети больше. Также среди туристов стали популярны Смоленск и Саратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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«Самый большой рост показала Пермь: за год спрос на размещение в городе вырос в три раза. Средняя стоимость номера составляет 2,4 тыс. рублей в сутки. Более популярными стали гостиницы и в Мурманске — доля бронирований увеличилась на 66,7%. Ночь в отеле обойдется примерно в 1,8 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга занял Смоленск, где этим летом останавливаются на треть больше путешественников (плюс 38,5%). Номер в гостинице стоит порядка 1,4 тыс. рублей в день», — говорится в исследовании сервиса.

Количество путешествующих в Саратов выросло ровно на треть, ночь в отеле там стоит 1,7 тыс. рублей. В Зеленоградск Калининградской области решили этим летом поехать на 29,2% больше российских туристов, проживание в отеле там стоит от 2,2 тыс. рублей.

В десятку лидеров с максимально выросшим спросом в этом году вошли также Владикавказ (+26,4%), Челябинск (+25,6%), Тверь (+25,0%), Пятигорск (+20,9%) и Тюмень (+20,5%).

