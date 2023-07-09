В Санкт-Петербурге стартует месяц Вагнера

Оперный марафон Мариинского театра, посвященный 210-летию композитора Рихарда Вагнера, откроется 9 июля спектаклем «Лоэнгрин». Юбилейный, 240-й сезон, театр закроет премьерой оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры». Почти всеми спектаклями будет дирижировать «один из ярчайших мировых интерпретаторов вагнеровской музыки» Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе Мариинки.

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«На сценах Мариинского будут представлены заключительная премьера сезона "Нюрнбергские мейстерзингеры", обновленные световыми решениями и видеодекорациями Глеба Фильштинского постановки спектаклей знаменитой театралогии "Кольцо нибелунга", "Золото Рейна" и "Валькирия", а также целая россыпь других знаковых опер композитора. Почти всеми спектаклями будет дирижировать Валерий Гергиев — один из ярчайших мировых интерпретаторов вагнеровской музыки», — сообщили в театре.

Главным событием июля в Мариинке станет грандиозная премьера «Нюрнбергских мейстерзингеров», которая является единственной комической оперой композитора. «Жизнеутверждающую, наполненную немецким юмором, и полностью соответствующую масштабам вагнеровской мысли» оперу в театре назвали данью композитору, чьи произведения всегда занимали особое место в репертуаре. Премьерные показы пройдут 21, 22 и 30 июля.

