В Турции предупредили о надвигающейся рекордной жаре

Текущий год может стать самым жарким за всю историю человечества, а в Турции этим летом температура может подняться выше 50 градусов, пишет Cumhuriyet со ссылкой на директора Центра исследования климатической политики Босфорского университета, профессора Левента Курназа.

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«2023 год будет самым жарким за всю историю человечества. В Турции в этом году мы, скорее всего, станем свидетелями высочайшего температурного рекорда. Ранее столбики термометров поднимались до 49,1 градуса, думаю, на этот раз мы можем запросто увидеть отметку выше 50 градусов. Полагаю, в этом году у нас будет еще около 10-12 дней рекордных температур», — считает Курназ.

Его коллега из Исследовательско-прикладного центра изменения климата и политики Босфорского университета, профессор Мурат Тюркеш подтвердил, что во второй половине июля существует вероятность периодов экстремально высоких температур особенно в южной половине Турции.

«За последние 50 лет во многих частях мира произошло сокращение ледников по объему и площади. Если ледники будут продолжать таять с нынешней скоростью, то в ближайшие сто лет полюса нагреются, при этом мир, в котором все ледники растают, будет на десять градусов теплее, чем сегодня. Это означает, что в Турции будут преобладать тропические, очень жаркие и засушливые условия», — отметил Тюркеш.

