В Турции предупредили о надвигающейся рекордной жаре

Текущий год может стать самым жарким за всю историю человечества, а в Турции этим летом температура может подняться выше 50 градусов, пишет Cumhuriyet со ссылкой на директора Центра исследования климатической политики Босфорского университета, профессора Левента Курназа.
«2023 год будет самым жарким за всю историю человечества. В Турции в этом году мы, скорее всего, станем свидетелями высочайшего температурного рекорда. Ранее столбики термометров поднимались до 49,1 градуса, думаю, на этот раз мы можем запросто увидеть отметку выше 50 градусов. Полагаю, в этом году у нас будет еще около 10-12 дней рекордных температур», — считает Курназ.
Его коллега из Исследовательско-прикладного центра изменения климата и политики Босфорского университета, профессор Мурат Тюркеш подтвердил, что во второй половине июля существует вероятность периодов экстремально высоких температур особенно в южной половине Турции.
«За последние 50 лет во многих частях мира произошло сокращение ледников по объему и площади. Если ледники будут продолжать таять с нынешней скоростью, то в ближайшие сто лет полюса нагреются, при этом мир, в котором все ледники растают, будет на десять градусов теплее, чем сегодня. Это означает, что в Турции будут преобладать тропические, очень жаркие и засушливые условия», — отметил Тюркеш.