Производственная активность в еврозоне стремительно падает

Производственная деятельность в еврозоне, состоящей из 20 европейских стран, использующих одну валюту – евро, снижалась в июле самыми быстрыми темпами с мая 2020 года. Причина, пишет Reuters, в обвале спроса во второй летний месяц несмотря на снижение предприятиями цен на продукцию.
Довольно бледно в отношении фабричной активности в июле выглядела крупнейшая экономика континента – Германия. У второй и третьей экономик: Франции и Италии тоже зафиксирован спад, но не такой большой.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global упал в июле до 42,7 и, кстати, оказался таким же, как прогнозировали опрошенные агентством экономисты. В июне, напомним, PMI был 43,4. Индекс ниже 50 означает спад в экономике, выше – ее рост.
«Похоже, производственная рецессия из еврозоны пока никуда не собирается уходить,- комментирует неутешительные данные главный экономист Hamburg Commercial Bank Сайрус де ля Рубиа.- Наибольший спад в объемах продукции и закупок, а также в количестве новых заказов. Такие показатели в начале третьего квартала подтверждают наш прогноз о непростой второй половине года, которая ждет европейцев».
Спрос резко упал несмотря на самое быстрое с лета 2009 года снижение производственных затрат из-за возросшей конкуренции среди поставщиков. Это позволило фабрикам снизить цены на продукцию. Индекс отпускных цен опустился с 47,0 до 45,0, минимума почти за 14 лет.
«Европейский Центробанк будет доволен тем, что вновь набирает скорость дефляция отпускных цен,- говорит де ля Рубиа.- Она падает с наивысшей скоростью за без малого 14 лет. Всех сейчас сильно беспокоит инфляция в секторе услуг».
На прошлой неделе ЕЦБ в девятый раз подряд поднял учетную ставку. Инфляция немного ослабла, и Кристин Лагард намекнула на возможность паузы в сентябре.