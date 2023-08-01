Производственная активность в еврозоне стремительно падает

Производственная деятельность в еврозоне, состоящей из 20 европейских стран, использующих одну валюту – евро, снижалась в июле самыми быстрыми темпами с мая 2020 года. Причина, пишет Reuters, в обвале спроса во второй летний месяц несмотря на снижение предприятиями цен на продукцию.

Довольно бледно в отношении фабричной активности в июле выглядела крупнейшая экономика континента – Германия. У второй и третьей экономик: Франции и Италии тоже зафиксирован спад, но не такой большой.