S&P 500: пузырь сдувается и надувается

Вчера основные фондовые индексы США закрыли день в скромный плюс: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,28%, S&P 500 – 0,15%, а Nasdaq Composite – 0,21%. Но для двух последних это означало фиксацию редкого достижения – июль стал пятым месяцем подряд, закрытым ими в плюс.

Для S&P 500, выросшего в июле на 3,1%, это самая длинная подобная серия с августа 2021 года, а для Nasdaq Composite, прибавившего 4,1%, – с апреля того же года. Это результат, главным образом, ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ).

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Именно благодаря ему, несмотря на то, что локальный максимум Nasdaq пришелся еще на 19 июля, технологический индекс сейчас прибавляет с начала года 37,07%. Результаты S&P 500, чей пик остался на прошлой неделе, за эти 7 месяцев скромнее – 19,52%. Но зато его сектор информационных технологий взлетел на 45,8%.

Dow Jones Industrial Average, в силу своей структуры, в ИИ-ралли почти не участвовавший, в июле прибавил больше, чем S&P 500 – 3,4%. Но растет он лишь второй месяц. Его поддерживает подорожание акций, в которые публика кинулась в июне-июле, когда большая часть роста уже была позади.

С одной стороны, их толкал на покупки страх упустить возможность, а с другой – подбадривали аналитики. Последние считали, что крайне «узкое» ралли, которое в основном было заслугой кучки самых капитализированных технологических компаний, расширится. И они оказались правы.

Другое дело, что итог получился странноватым. Рост, разогнавшийся на идее перспектив ИИ, привел к подорожанию компаний, не имеющих отношения к технологиям. Так, лидером в составе S&P 500 в июле стала энергетика, прибавившая 7,95% на фоне дорожающей нефти.

Особо быстрорастущим сектором оказался и финансовый, завершивший месяц в плюсе на 5,65%. Особенно хорошо росли акции региональных банков, ранее перепроданные из-за обоснованных опасений их краха.

Так, лидером роста в составе S&P 500 стали бумаги Zions Bancorporation, прибавившие за июль 42,4%. Но с начала года они все еще теряют 22,19%, а от исторического максимума – 56,8%.

В июле вообще всякий мусор – в частности, акции, которые принято называть мемами – обгонял бумаги с Nasdaq, как стоячих. Последние же зачастую к концу месяца уже корректировались.

Только вчера Roundhill MEME ETF взлетел на 5,49%. С начала года он вырос уже на 70,49%. Новости на его движения влияли парадоксальным образом – входящие в состав фонда мемов акции Carvana, подскочили на 4,38% после того как компания Jefferies понизила их рейтинг. Но чего ждать от бумаги, которая с начала года выросла на 869,41%, и все еще находится в 8,2 раза ниже своего исторического максимума?

В принципе, это признаки пузыря. Он может надуваться и дальше, но и сейчас уже велик. Котировки акций серьезно сдвинулись в сторону исторических максимумов 2021 – начала 2022 годов, а в некоторых случаях и переписали их. Между тем прибыли компаний в среднем снижаются третий квартал подряд.

И не всем – особенно среди профессиональных инвесторов – это кажется естественным. Так, согласно данным Morgan Stanley, хедж-фонды на прошлой неделе снижали долю акций в портфелях, продолжая фиксировать прибыль от недавних победителей ралли ИИ.

Быки настроены на то, что ФРС удастся «мягкая посадка» экономики, но какие бы прогнозы сейчас не делались, достоверно на этот счет ничего сказать нельзя. Данных, позволяющих прогнозировать спад ВВП США, не так уж мало. А рынок уже дорог так, словно идет экономический бум. Коэффициент P/E (цена/прибыль) Nasdaq 100 находится сейчас около 35.

«Действительно ли простого ‘избежания рецессии’ достаточно, чтобы поднять фондовый рынок намного выше такого дорогого уровня? – говорил вчера Bloomberg стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мэйли. – Инвесторам нужно быть осторожнее в попытках выжать все до последнего пенни из этого ралли в ближайшие дни и недели, учитывая, что многие из лучших акций стоят уже весьма недешево».

