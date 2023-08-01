Больше 500 человек приняли участие в проекте «Промышленный дизайн в Москве» за два месяца

Свыше 500 профессионалов стали участниками четырех мероприятий проекта «Промышленный дизайн в Москве», запущенного в мае этого года, сообщил 1 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Промдизайн сегодня – одно из ключевых слагаемых эффективности промышленного сектора столицы и актуальное направление, которое город активно развивает. Так, в конце мая 2023 года мы запустили проект "Промышленный дизайн в Москве»", цель которого – повысить значимость направления среди производственных компаний столицы и отметить достижения в этой области, — напомнил Владислав Овчинский. — В рамках проекта уже прошло четыре мероприятия, которые посетили свыше 500 человек».

Как уточнили в правительстве Москвы, в числе участников мероприятий — сотрудники производств столицы, а также студенты, обучающиеся по направлению промышленного дизайна. Экспертами для них стали сотрудники Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, студии Артемия Лебедева и брендингового агентства OhMyBrand, а также дизайн-бюро «МАСШТАБ».

Так, темой лекции «Что такое промышленный дизайн?» стало влияние промышленного дизайна на успешное развитие бизнеса и улучшение качества жизни, а также его развитие как стратегического процесса. В ходе воркшопов «Промышленный дизайн в легкой промышленности» и «Промышленный дизайн в космецевтике» участники обсудили, насколько необходим бренд для хороших продуктов и какие функции выполняет промдизайн в легпроме и космецевтике. А в рамках мастер-класса «Промышленный дизайн как инструмент индустриального развития» слушатели смогли попрактиковаться в профессиональной разработке дизайна.

Напомним, власти столицы запустили проект «Промышленный дизайн в Москве», чтобы стимулировать развитие этого направления, а также повысить его значимость среди промышленных предприятий города. Он еще не завершен, и в дальнейшем промышленники и студенты примут участие в новых лекциях, мастер-классах, воркшопах, выставках и конференциях.

Кроме того, в Москве запустили премию «Лучший промышленный дизайн России». Победителей выберут в таких номинациях, как дизайн-продукт, дизайн-прототип и приз зрительских симпатий. Эксперты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и дизайн в стиле хай-тек. Победителей выберут в конце августа, они получат специальный знак лауреата, который смогут разместить на своей продукции.