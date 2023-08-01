Больше 70 компаний Москвы обратились за поддержкой по расширению экспорта

С января по июнь 2023 года за поддержкой в центр «Моспром» обратились 72 московские компании, которые воспользовались мерами государственной поддержки по выводу продукции на новые зарубежные рынки. Об этом сообщил 1 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московские промышленники активно развивают сотрудничество со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки. В прошлом году мы видели большой спрос со стороны столичных экспортеров на услуги по консультированию и продвижению продукции на рынок дружественных стран — помощь была оказана 156 предприятиям, — сказал Владислав Овчинский. — С начала года уже более 70 компаний обратились за поддержкой. Наша главная цель — помочь московским промышленникам успешно конкурировать на международных рынках».

Напомним, специалисты «Моспрома» анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику для стратегий выхода компаний за рубеж. А в рамках байерской программы эксперты центра бесплатно помогают искать контрагентов, проводить переговоры с потенциальными партнерами, участвовать в международных бизнес-миссиях и выставках.

По официальным данным, с начала текущего года участниками байерской программы уже стали 49 предприятий. В том числе 17 из них получили аналитику потенциальной востребованности их продукции за границей. Еще 16 компаний стали участниками диджитал-марафонов, где получили индивидуальные консультации, смогли проанализировать стратегию и готовность выхода на новые рынки. А несколько компаний получили поддержку экспертов центра сразу по нескольким направлениям экспорта.

Добавим, в прошлом году «Моспром» помог столичным промышленникам переориентироваться и найти новые каналы сбыта. Ими стали страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Кроме того, экспортерам Москвы предоставляют поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт», запущенной в рамках одноименной федеральной программы нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Пользователи платформы могут получить бесплатные консультации экспертов, аналитику и помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение.