Теракты, которые киевский режим осуществляет на территории России, говорят о военной слабости политики президента Украины Владимира Зеленского, приближая его к скорой преждевременной гибели.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, проводимые Киевом теракты являются «актом отчаяния номер один». При это он задался вопросом, если украинские военные могут осуществить такие нападения, почему они не поражают российские военные объекты.

Бывший аналитик американской спецслужбы также отметил, что уже 90% боевых машин, переданных Вашингтоном Киеву, были разгромлены российской армией. При этом у ВСУ не было другого оружия для того, чтобы не позволить ВС РФ уничтожать технику украинской армии.

Кроме того, он подчеркнул, что на фоне начавшегося наступления России, ВСУ выглядят очень бледно, что говорит о том, что Украина «стремительно проигрывает».

Как ранее писал «Эксперт», депутат Верховной Рады Николай Княжицкий раскрыл план на случай внезапной смерти или потери дееспособности Владимира Зеленского.

