«Дальше будет только хуже»: шведский журналист вынес приговор западной экономике

Из-за стремительной инфляции в странах Евросоюза цены на строительные материалы подпрыгнули почти в 1,5 раза, что сразу же привело к коллапсу строительной сферы Запада.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Вальдман-LINE», выдержки из которого публикует издание «ПолитНавигатор», заявил шведский журналист Александр Песке.

В частности, он обратил внимание на то, что, например, жители Германии не могут строить дома из-за огромной инфляция в ЕС и в ФРГ. Журналист напомнил, что всего за один календарный год цены на строительные материалы в среднем подскочили там на 40%.

«Это сегодня уже открытая информация, которая в прошлом году активно замалчивалась», – отметил Песке.

Как подчеркнул эксперт, деньги в Европе подорожали на прошлой неделе. И ФРС США подняла ставку, и в Старом Свете сейчас поступят также, уверен он.

«То есть, люди, которые ещё недавно вкладывали деньги в недвижимость, теперь страдают. Потому что обслуживать долги становится всё дороже. И строить что-то новое – тоже становится всё дороже. Причём дальше будет только хуже», – резюмировал шведский журналист, обратив внимание на то, что в Европе закрываются крупные строительные и инфраструктурные проекты.

Ранее «Эксперт» писал, что инвесторы впали в пессимизм в отношении экономики еврозоны. При этом больше всего их удручает ситуация в Германии.