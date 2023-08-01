Для граждан 55 стран начала действовать единая электронная виза в Россию

МИД РФ запустил сайт, на котором иностранные граждане могут оформить единую электронную визу в Россию.

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Такая виза дает право на однократный въезд в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста либо для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

Электронную визу могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских; ее стоимость составляет около $52.

Оформить визу можно также через мобильное приложение, соответствующее заявление необходимо подавать не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в страну.

В 2020 году в РФ был принят закон, по которому с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз для граждан 52 государств; вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству, МИД, МВД и ФСБ изучить возможность возобновления действия электронной визы для жителей стран, не входящих в список недружественных.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, въездной турпоток в РФ по итогам текущего года может вырасти до 10 млн человек, в том числе благодаря запуску электронной визы.