Добровольцы — участники спецоперации будут получать удостоверение ветерана боевых действий

Кабмин внес в список получателей льгот, положенных ветеранам боевых действий, участников добровольческих подразделений и ополченцев, выполняющих задачи СВО.

Правила выдачи удостоверения, которое будет подтверждением этого статуса и права на полагающиеся по нему льготы, утверждены соответствующими постановлениями, передает пресс-служба правительства.

«Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», — указывается в сообщении.

Законопроект был подготовлен Министерством обороны РФ. Как говорилось в пояснительной записке, инициатива разработана после принятия в апреле федерального закона, распространившего статус ветерана боевых действий на всех участников спецоперации, в том числе бойцов народных милиций ДНР и ЛНР, а также добровольческих подразделений.

