Доллар больше не указ: нефть отвязывается от американской валюты

Вчера вечером сентябрьский фьючерс на североморскую смесь Brent прибавил 1,6% и достиг $85,58 за баррель. Западно-техасская WTI, подскочив на 1,9%, дошла до $81,69. Для обоих сортов нефти это максимумы с 17 апреля (на них они тогда вышли после неожиданного решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи).

Статья по теме: Нефть: добыча падает, запасы сокращаются, цены растут

За июль Brent выросла на 13,8% (с $75,19 за баррель), а WTI – на 15,9% (с $70,46). Сошлись как технические, так и фундаментальные факторы, и этот месяц стал для котировок нефти лучшим с января прошлого года, когда рынок полностью прибрали к рукам «быки».

На этот раз «медведям» тоже пришлось непросто. В июле котировки Brent и WTI прорвались вверх из диапазона $72–77, в котором находились около двух месяцев, а затем впервые с августа 2022 года ушли выше 200-дневных скользящих средних. Обе эти ситуации вели к покрытию коротких позиций, одновременно привлекая трейдеров, ищущих точки для открытия лонгов.

При этом на физическом рынке баланс спроса и предложения за последние месяцы явно изменился. Хотя мировые запасы нефти выросли в мае до максимума с сентября 2021 года, сейчас аналитики говорят о росте напряженности. Сокращение запасов в последнее время было неравномерным: падение в США и Европе несколько компенсировалось увеличением в Китае и Японии. Но в целом спрос растет, а предложение, благодаря скоординированным действиям ОПЕК+, России и Саудовской Аравии снижается. И Международное энергетическое агентство (МЭА), и ОПЕК ожидают во втором полугодии истощения запасов на 400–500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

И именно это сейчас будет влиять на котировки. Основные медвежьи аргументы первого полугодия, такие как рост ставок в США, укрепление доллара и приближение рецессии уже не работают. Reuters цитировало вчера аналитиков JP Morgan, заявивших, что запасы нефти теперь играют более важную роль в определении цен на нефть, чем доллар США. Они объясняют это тем, что западные санкции против России привели к ускоренному росту объемов торговли нефтью в других валютах.

«Похоже, что добровольные сокращения, объявленные странами ОПЕК+ в апреле, плюс одностороннее сокращение добычи в Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки, которое началось только в июле, дают желаемый эффект, поскольку баррели становятся все более дефицитными», — говорят в JP Morgan.

Ожидается, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца сентября. При этом вице-премьер Александр Новак уже заявлял, что в августе Россия сократит экспорт нефти на 500 тыс. б/с.

На этом фоне американское правительство еще и начало пополнять стратегический нефтяной резерв. Опрошенные Reuters вчера аналитики полагали, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 900 тыс. баррелей, так что компенсировать дефицит американским нефтяникам пока явно не удается. И это при том что добыча в Техасе выросла уже до 5,49 млн б/с – это ее максимум, согласно ежемесячным правительственным данным, стартующим с 1981 года. Возможности же дальнейшего роста ограничены. Количество нефтяных вышек в США, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе упало до 529 – это минимум с марта 2022 года. Компании наращивают добычу лишь за счет незавершенных скважин (DUC).

При этом в канадской Альберте, добыча еще в июне достигла самого низкого уровня с июня 2016 года за семь лет, упав на 21% до 2,71 млн б/с. Причиной стала необходимость серьезного технического обслуживания оборудования на месторождениях нефтеносных песков.

Между тем мировой спрос на нефть, по расчетам Goldman Sachs, вырос в июле до рекордных 102,8 млн б/с. Так что банк повысил прогноз спроса в 2023 году примерно на 550 тыс. б/с.

С учетом этой ситуации, нет, пожалуй, ничего странного в параллельном укреплении американской валюты и Brent с WTI. Как и в том, что во второй половине июля темпы роста цен на нефть резко подскочили, несмотря на подъем индекса доллара с 99,26 до 101,83.

