Доллар де больше не нужен

Порядка 70% переводов от общего количества валютных платежей предпринимателей за пять месяцев 2023 года отправлялись в китайских юанях, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные банка «Точка». И тем самым за пять месяцев 2023 года юань стал у отечественного бизнеса самой популярной валютой.

За год (июнь 2023 года по сравнению с июнем 2022 года) количество платежей в юанях в месяц выросло более чем в пять раз. Как отмечается в сообщении, юани востребованы у предпринимателей для работы с Китаем, Гонконгом и Сингапуром.

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Второе место по популярности занимают турецкие лиры, используемые, как нетрудно догадаться, для расчетов с Турцией. В этой валюте отправляется каждый десятый платеж, но рост тут еще более впечатляющий, чем с юанем: в июне количество платежей в лирах выросло в восемь раз по сравнению с показателями осени 2022 года.

На третьем месте среди популярных для предпринимателей валют оказались тенге для расчетов с Казахстаном. Число платежей здесь растет от месяца к месяцу: количество платежей в июне 2023 года увеличилось на 75% по сравнению с маем.

Также стоит обратить внимание на то, что набирают популярность сербские динары — количество счетов в этой валюте меньше, чем в тенге и лирах, но уже очевидна динамика роста и счетов, и платежей.

И, на этот раз без уточнения динамики, указывается на (вполне закономерное) увеличение объемов платежей в индийских рупиях. Также на рынке есть спрос на стабильные дирхамы ОАЭ, сообщили в банке.

Два столпа: юань и клиринг

Как отмечает общественный деятель, основатель консалтинговой компании «Палладин» Георгий Закревский, китайская валюта заслужила своего роста в доле переводов. Сейчас юань используют для расчетов около 30 стран, а порядка 60 стран используют его как резервную валюту.

Такое положение дел вполне объяснимо, полагает эксперт. Китай – по-прежнему главная мировая фабрика. А с недавнего времени еще и активный геополитический игрок в африканском и тихоокеанском регионе. Стабильная политическая ситуация внутри страны, постоянный рост ВВП, а также активная экспансия на новые рынки неизменно приведут к дальнейшему усилению позиций юаня как мировой валюты.

В то же время Георгий Закревский считает, что со временем объем торговли с недружественными странами вернется на более или менее прежний уровень, и тогда юань может уступить место лидера среди иностранных валют по использованию во внешнеторговых расчетах РФ.

В том, что китайский юань в 2023 году стал лидером по переводам в ВЭД, нет никакого сюрприза, уверен Алексей Порошин, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа». Потому что на текущий момент из 13 системно-значимых российских банков 11 уже находятся в американском SDN-списке и не могут платить ни в каких валютах, в том числе в юанях. Два из них: ОТП и Райффайзен Банк — еще могут, но уже практически не платят.

Из других более-менее крупных банков, указывает эксперт, осталось порядка пяти, в которых есть хоть какие-то минимальные лимиты платежей в долларах США, которые они проводят через корреспондентские счета американских банков. Поэтому, по сути, единственным прямым каналом оплаты внешнеэкономических контрактов остается китайский юань.

Также через китайский юань происходит перевод денежных средств в другую юрисдикцию. А дальше они могут конвертироваться в иные валюты. При этом сейчас происходит оплата через платежных агентов, когда из России в рамках допсоглашений к контракту юань переводится на платежного агента в Гонконге, а там уже осуществляется его перевод в доллары или евро, отмечает Алексей Порошин.

Но рынок быстро перестраивается, добавляет он. Уже сейчас до 50% крупных контрактов в ВЭД проводится через механизм клиринга, когда деньги вообще не пересекают границу. Импортер оставляет нерезидентский рубль в России и этот нерезидентский рубль попадает к экспортеру. Аналогичные перемещения происходят с долларами или евро за рубежом.