Два патрульных корабля Черноморского флота подверглись атакам украинских водных беспилотников

Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота были атакованы тремя украинскими надводными беспилотниками ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что все три катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских судов.

Оба корабля Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи, информирует министерство.