Эр-Рияд готовит сюрприз для нефтяных рынков

В первый день июля начало действовать одностороннее снижение добычи Саудовской Аравии (КСА) нефти на 1 млн бар./д. Сейчас все отчетливее проявляются негативные последствия этого добровольного решения Эр-Рияда на саудовскую экономику. Это немедленно отразили экономисты МВФ, существенно понизившие прогноз по развитию саудовской экономики на год: если в мае они прогнозировали ей рост по итогам 2023 года на 3,1%, то сейчас снизили его до 1,9%. Аналитики и эксперты сейчас внимательно следят за событиями в королевстве в ожидании значительных перемен в экономической стратегии, которые могут последовать уже в начале осени.

Несмотря на усилия по диверсификации саудовской экономики, прописанные в программе Vision 2030, крупнейшее арабское королевство особыми успехами в этом важном вопросе похвастаться не может и по-прежнему сильно зависит от доходов от продажи углеводородов. Нефтянка продолжает оставаться куда более значимым фактором для всей экономики КСА, чем остальные сектора, не имеющие отношения к углеводородам. От количества нефтедолларов, которые зарабатывает главным образом Aramco, по-прежнему зависит выполнение всех более-менее значимых проектов в королевстве.