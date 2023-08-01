Эр-Рияд готовит сюрприз для нефтяных рынков

В первый день июля начало действовать одностороннее снижение добычи Саудовской Аравии (КСА) нефти на 1 млн бар./д. Сейчас все отчетливее проявляются негативные последствия этого добровольного решения Эр-Рияда на саудовскую экономику. Это немедленно отразили экономисты МВФ, существенно понизившие прогноз по развитию саудовской экономики на год: если в мае они прогнозировали ей рост по итогам 2023 года на 3,1%, то сейчас снизили его до 1,9%. Аналитики и эксперты сейчас внимательно следят за событиями в королевстве в ожидании значительных перемен в экономической стратегии, которые могут последовать уже в начале осени.
Несмотря на усилия по диверсификации саудовской экономики, прописанные в программе Vision 2030, крупнейшее арабское королевство особыми успехами в этом важном вопросе похвастаться не может и по-прежнему сильно зависит от доходов от продажи углеводородов. Нефтянка продолжает оставаться куда более значимым фактором для всей экономики КСА, чем остальные сектора, не имеющие отношения к углеводородам. От количества нефтедолларов, которые зарабатывает главным образом Aramco, по-прежнему зависит выполнение всех более-менее значимых проектов в королевстве.
На последнем саммите ОПЕК+ министр энергетики КСА принц Абдель Азиз бен Салман, кстати, брат кронпринца и вероятного будущего короля Мухаммеда бен Салмана, заявил о продлении снижения добычи нефти и на август. В Эр-Рияде распространено убеждение, что никто, кроме Саудовской Аравии, не в состоянии контролировать и стабилизировать нефтяные рынки и в особенности контролировать цены на нефть. Однако, пишет Oil Price (ОР), немало аналитиков сомневаются в истинных мотивах снижения добычи. Эти экономисты считают колебания цены нефти естественными для нефтяных рынков, а вмешательство - ненужным. Естественно, они сомневаются в правильности последних действий Эр-Рияда. Рынки, утверждают они, вяло отреагировали на объявление о снижении добычи, а цены не рванули вверх, как наверняка рассчитывали в Эр-Рияде. Медленное восстановление китайской экономики после снятия коронавирусных ограничений и невысокий глобальный спрос держат цены на нефть в диапазоне 75-85 долларов за баррель. Что же касается недавнего ралли, то оно, уверены экономисты, связано не с действиями КСА по уровню добычи, а с ослаблением страхов перед глобальной рецессией и изъятием акций.
Проекты по диверсификации саудовской экономики требуют огромных иностранных инвестиций (FDI), а также роста доходов правительства королевства и доступа к международных финансовым рынкам. В последнем прогнозе МВФ содержатся сомнения во всех трех составных компонентах успешного выполнения этих важных для саудовцев проектов. С учетом снижения прогнозов роста ВВП в MENA (Ближний Восток и Север Африки) и потенциальной возможности финансовых кризисов в отдельных странах региона Эр-Рияду придется пересмотреть экономическую стратегию в краткосрочной перспективе. Не связанный с нефтью сектор саудовской экономики действительно динамично развивается. Его ВВП быстро растет, но этот сектор, по крайней мере, сейчас еще не может полностью компенсировать зависимость от нефтяных доходов. Низкий приток FDI в первом квартале вызывает у саудовских экономистов беспокойство. Недостаток инвестиций из-за рубежа особенно заметен на фоне высоких ожиданий, заложенных в программе Vision 2030.
Существенные изменения в экономической стратегии, о необходимости которых сейчас с каждым днем говорят все больше экономистов, могут произойти уже в близком будущем. Хотя, конечно, не на ближайшем заседании министерского мониторингового комитета соглашения ОПЕК+ (JMMC), которое состоится уже 3 августа. Скорее всего, они будут связаны с ростом добычи нефти. Объявят о них, считает ОР, в сентябре. Сейчас же, Эр-Рияд, скорее всего, прорабатывает неожиданное решение, которое не даст баррелю подняться в четвертом квартале в цене выше 90-100 долларов.