Сигнал Европе: газовозов на всех не хватит

К началу отопительного сезона и предстоящей зиме готовятся не только энергетики и коммунальщики, но и трейдеры. Они готовятся к осенне-зимнему росту цен на сжиженный газ (СПГ) и, конечно, к росту цен его доставку. Свободных газовозов и других судов, способных перевозить СПГ, с каждым днем будет все меньше. Уже сейчас тарифы на корабли на конец года превышают 200 тыс. долларов в день, что, по данным Spark Commodities, более чем вдвое больше, чем сейчас. Так, в октябре стоимость дня работы корабля составит 206750 долларов, а в ноябре – 284750. Если эти цены продержатся на таком высоком уровне до конца года, что вполне вероятно, то наверняка возникнет схожая с концом года прошлого года ситуация, когда очень дорого стоил не только сам сжиженный газ, но и его транспортировка.
Одной из причин усиливающегося дефицита газовозов является то, что трейдеры используют их не только по прямому назначению – для перевозки СПГ, но и как плавучие газовые хранилища для его хранения. Многие трейдеры уверены, что цены на газ осенью и особенно зимой существенно вырастут, и не торопятся расставаться с «голубым топливом» в надежде хорошо на нем заработать.
Так, количество танкеров с СПГ, находящимся на воде не менее 20 дней, выросло в конце июля, по данным Bloomberg, до 42. Это, между прочим, на 27% больше, чем было в конце июля 2022 года. По мнению эксперта по СПГ Ричарда Пратта, тенденция хранить газ на кораблях в море продлится, как минимум, до октября.
Тарифы на перевозку по морю не менее волатильны, чем цены на газ. Они могут существенно снизить доходы трейдеров и также значительно повысить цены на газ для покупателей из Азии и Европы.
Цены на газ в Европе, похоже, уже начали расти несмотря на то, что на календаре лишь начало августа и до отопительного сезона еще далеко, а также на наполненность подземных газовых хранилищ (ПГХ) на континенте в среднем, по данным Gas Infrastructure Europe, уже на 86%.
Газовые фьючерсы в Амстердаме с поставкой в следующем месяце в первый день августа выросли в 9.30 утра по местному времени на 3,59% и почти достигли 30 евро за МВт-час (315 долларов за тысячу кубов). Еще больше они прибавили 31 июля – 9,8%. Эксперты видят причину нелогичного, казалось бы, роста в рисках, что предстоящая зима будет холодной и что могут возникнуть непредвиденные проблемы с предложением. По их мнению, эти риски перевешивают даже уже ломящиеся от газа ПГХ.
К тому же, возникли какие-то проблемы на крупнейшем в Норвегии газовом месторождении Тролль, где газовики из компании Gassco AS резко снизили добычу.
Несмотря на приличный рост в последние дни цена газа сейчас в Европе очень низкая. И все же, глава BP Plc Бернард Луни считает, что несмотря на то, что ситуация на газовом рынке Европы сейчас не в пример лучше прошлогодней, европейцам следует сохранять бдительность.
«Все зависит от того, насколько восстановится спрос (на газ) и какой будет погода»,- объяснил он главные опасности для Европы в интервью Bloomberg Television.