Сигнал Европе: газовозов на всех не хватит

К началу отопительного сезона и предстоящей зиме готовятся не только энергетики и коммунальщики, но и трейдеры. Они готовятся к осенне-зимнему росту цен на сжиженный газ (СПГ) и, конечно, к росту цен его доставку. Свободных газовозов и других судов, способных перевозить СПГ, с каждым днем будет все меньше. Уже сейчас тарифы на корабли на конец года превышают 200 тыс. долларов в день, что, по данным Spark Commodities, более чем вдвое больше, чем сейчас. Так, в октябре стоимость дня работы корабля составит 206750 долларов, а в ноябре – 284750. Если эти цены продержатся на таком высоком уровне до конца года, что вполне вероятно, то наверняка возникнет схожая с концом года прошлого года ситуация, когда очень дорого стоил не только сам сжиженный газ, но и его транспортировка.

Одной из причин усиливающегося дефицита газовозов является то, что трейдеры используют их не только по прямому назначению – для перевозки СПГ, но и как плавучие газовые хранилища для его хранения. Многие трейдеры уверены, что цены на газ осенью и особенно зимой существенно вырастут, и не торопятся расставаться с «голубым топливом» в надежде хорошо на нем заработать.