«Газпром» зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири»

Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в Китай в очередной раз превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома», установив новый рекорд.

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«31 июля поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — указывается в сообщении холдинга.

В компании отметили, что поставки реализуются по двустороннему долгосрочному договору между «Газпромом» и CNPC.

РФ по итогам прошлого года экспортировала по «Силе Сибири» в Китай 15,5 млрд куб. м газа. По словам вице-премьера Александра Новака, поставки газа в КНР по магистрали в 2023 году составят 22 млрд куб. м.

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке РФ мощностью 38 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа в Китай по маршруту стартовали в конце 2019 года по заключенному в 2014-м между российским холдингом и китайской CNPC 30-летнему контракту. Ежегодный объем поставок газа составляет 38 млрд куб. м, сумма контракта — $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году.