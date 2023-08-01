Немецкий бизнес предупредил о непредвиденных последствиях запрета газового отопления зданий

Американские и европейские машиностроительные компании предупреждают, что немецкий закон об обязательной замене газовых бойлеров на тепловые насосы содержит требования, противоречащие принципам единого европейского рынка. Производителей беспокоит, например, пункт в проекте закона, разрешающий федеральному правительству ФРГ запрещать использование гидрофторолефинов (HFO), органических соединений, состоящих из водорода, фтора и углерода, в тепловых насосах.

Этот запрет, по мнению топ-менеджера Honeywell Advanced Materials Джульена Суле, «контропродуктивен» и нарушает принципы внутреннего рынка Евросоюза.

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«Непредвиденные последствия удаления HFO с рынка в Германии окажет негативное воздействие на эффективность энергетики и энергетическую безопасность, а также дорого обойдется налогоплательщикам»,- цитируют Суле Financial Times.

Однако представитель министерства экономики ФРГ, которое отвечает за непопулярный в стране закон о запрете газовых бойлеров, уверяет, что крайне важно заменить в тепловых насосах HFO такими природными газами, как пропан или, скажем, двуокись углерода. Она также вновь подчеркнула важность замены ископаемых видов топлива при отоплении зданий и сооружений на возобновляемые источники энергии.

Едва ли канцлер Шольц, соглашаясь на предложение министра экономики Роберта Хабека запретить бойлеры, думал, что этот закон окажется таким непопулярным в Германии и так сильно подорвет авторитет правительства. Вокруг проекта закона Buildings Energy Act кипят нешуточные страсти. Несмотря на сопротивление оппозиции бундестаг скорее всего примет его осенью этого года. Он требует, чтобы начиная с 1 января 2024 года отопительные системы, устанавливаемые во всех новых зданиях в ФРГ, должны как минимум на две трети (65%) работать на возобновляемых источниках энергии. При этом в нем имеется пункт, также разрешающий правительству требовать использовать в тепловых насосах лишь природные охладители, т.е. запрещающий использование HFO. В правительстве объясняют свою позицию тем, что HFO не являются природным охладителем и способствуют изменениям климата, потому что значительно превосходят по парниковому эффекту СО2. В правительстве также ссылаются на то, что в Брюсселе сейчас тоже будто бы разрабатывается запрет на использование HFO в тепловых насосах во всем Евросоюзе.

Однако представители бизнеса утверждают, что запрет будет иметь крайне негативные последствия для отрасли, потому что в подавляющем большинстве тепловых насосов в Германии используются именно HFO, а насосов с пропаном на рынке менее 5%.