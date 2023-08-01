Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые за полтора года

Один из основных российских фондовых индикаторов — индекс Мосбиржи — превысил отметку 3 100 пунктов, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Это следует из данных торговой площадки.

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По данным на 14:25 мск, индекс Мосбиржи составил 3 105,86 пункта (+1,05%), долларовый индекс РТС — 1 065,62 пункта (+0,78%); цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 2,9%.

Доллар при этом вырос до 91,8 рубля, евро — до 100,7 рубля.

В лидерах роста были акции Сбербанка (+2,7% и +2,9% «префы»), «Норникеля» (+2,5%), «Сургутнефтегаза» (+2,2%) и «РусГидро» (+2%).

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по $85,25 за баррель (-0,2%).

